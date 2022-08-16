امتثالا لقرار أوك.. صادرات العراق سترتفع الى 3 ملايين و800 ألف برميل يوميًا

2022/08/16 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، رفع سقف الصادرات التزامًا بقرار من منظمة "أوبك".، مؤكدة أن عائدات النفط لشهر تموز تجاوزت 10 مليارت دولار.

وقال مدير عام الشركة علاء خضر الياسري في تصريح، إنّ "منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ألزمت العراق مؤخرًا بزيادة صادراته النفطية إلى 3 ملايين و800 ألف برميل يوميًا"، موضحًا أنّ "هذه الزيادة لا يمكن أن تؤثر في الخزين الاستراتيجي للنفط".

وأضاف، أنّ "زيادة صادرات العراق تتناسب بصورة طردية مع ارتفاع مستويات الإنتاج المخطط لها ضمن اتفاقية (أوبك) والدول المؤتلفة معها"، مبينًا أنّ "كمية النفط المصدر لشهر تموز حققت عائدات أولية بقيمة 10 مليارات و541 مليوناً و594 ألفا و258 دولاراً".

وأشار الياسري، إلى أنّ "سياسة الشركة تقتصر في تعاملها مع الشركات المالكة للمصافي، لتحقيق القيمة العادلة لمبيعات النفوط الخام العراقية، إذ تقوم بتسويق النفط الخام والغاز لغرض الوصول لأهدافها بالتعاقد لبيع النفط الخام المتاح للتصدير بعقود قياسية تنطبق على جميع الزبائن وفق معايير معتمدة ومعروفة في السوق العالمية النفطية، وبضوء الكميات المتاحة للتصدير وصيغة سعرية موحدة لجميع المشترين ضمن السوق الواحدة تعرف بالسعر الرسمي المعلن".

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