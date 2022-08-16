العراق يحدد شروط شراء النفط في سوق الخام

2022/08/16 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، رفع سقف الصادرات التزامًا بقرار من منظمة “أوبك”.وقال مدير عام الشركة علاء خضر الياسري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه /المركز الخبري الوطني/، إنّ “منظمة […]

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