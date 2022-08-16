التركمان للعامري: لدينا شروط يجب ان تتحقق للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة

2022/08/16 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت جبهة تركمان العراق الموحد ورئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران شروطهم للموافقة على اجراء انتخابات نيابية مبكرة، خلال استقبالهم لرئيس تحالف الفتح هادي العامري.وذكر بيان صادر الجبهة التركمانية: ان “رئيس الجبهة التركمانية العراقية اشاد بدور العامري في تقريب … Readmore

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