2022/08/16 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الصين، الثلاثاء، عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لـ”دعمهم استقلال تايوان”.وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن “من بين الذين تمت عاقبتهم هسياو بي-كيم سفير تايوان الفعلي لدى واشنطن، وويلينجتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان”.وذكر … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين كبار لدعمهم استقلال الجزيرة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين كبار لدعمهم استقلال الجزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).