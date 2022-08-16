شاهد بالفيديو.. شرب الشاي عند العراقيين لا يقتصر على فصل معين

2022/08/16 | 10:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JGqvd6hqxA8

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