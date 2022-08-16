هزيمة الطائفية الشيعية الولائية ممكنة

2022/08/16 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي في العراق تم استحضار الحلقات المظلمة من تاريخ الصراع على السلطة الإسلامية بعد وفاة الرسول محمد تحت عنوان لا إنساني “السلطة من خلال الدم” لأن هذا البلد كان...أكمل القراءة ←

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