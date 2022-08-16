صوت العراقيين الذي خنقته الاعتصامات

2022/08/16 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف في العراق هناك فوضى عنوانها التظاهرات والاعتصامات.فبعد انسحاب مقتدى الصدر من مجلس النواب أعلن عن ذهابه إلى تنفيذ مشروعه في إلغاء نتائج الانتخابات السابقة.من غير شروط...أكمل القراءة ←

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