الأزمة العراقية ومخرجاتها الوطنية

2022/08/16 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رفعت الزبيدي أكاد أجزم أن الطبقة السياسية الحاكمة في العراق تعلم جيداً أنها عاجزة تماما عن قيادة دولة مهمة كالعراق في ثرواته الوطنية وأهمها الشعب.ولم نبخل يوما في تقديم...أكمل القراءة ←

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