مثال الالوسي بشأن حجز أمواله: قرار سياسي ولا قيمة له

2022/08/16 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الثلاثاء، على صدور قرار قضائي بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال الالوسي، لـ (بغداد اليوم)، ان "القرار القضائي الصادر بحقي بشأن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة قرار سياسي بامتياز وهو صدر بسبب مواقفي السياسية الرافضة للقتلة والفاسدين وعملاء الخارج".

وأضاف "انا لست من الفاسدين حتى لديه أموال يتم حجزها، ولهذا القرار لا قيمة له وهو قرار سياسي"، موضحاً أن "هذا القرار لن يؤثر على موقفي السياسي تجاه كشف وفضح القتلة والفاسدين والعملاء، بل سوف يزيد من اصراري على مواجهة هؤلاء".

وتسربت امس الاثنين، وثيقة صادرة من وزارة المالية الى عدة جهات حكومية تبلغهم بقرار قضائي صادر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للسياسي مثال الآلوسي.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها (بغداد اليوم)، قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بناء على قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية.

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