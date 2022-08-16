الإطار يتفق بالإجماع على 4 شروط قبل الذهاب الى حل البرلمان - عاجل

2022/08/16 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع في الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن مخرجات الاجتماع الاخير للاطار التنسيقي حول حل الازمة السياسية الراهنة في البلاد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماع قادة الإطار خلص إلى وضع 4 شروط أمام الذهاب لحل البرلمان".

وعن الشروط، بين المصدر مشترطا عدم كشف هويته، أن "الأول هو شرط وجود حكومة منتخبة تحت قبة البرلمان العراقي بمرشح الإطار، والانتهاء من حكومة تصريف الأعمال، اما الشرط الثاني، يتمثل بضرورة تغيير قانون الانتخابات والمفوضية نزولا عند قرار المحكمة الاتحادية".

والشرط الثالث، وفقا للمصدر، "يفضي بالذهاب لعقد جلسة للبرلمان لمناقشة الحلول الدستورية والواقعية للنظر بمطلب حل البرلمان والانتخابات وسقف الحكومة الانتقالية"، مضيفا، أن "الشرط الرابع يتمثل بضرورة حصول الإجماع الوطني لاتخاذ قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وفق توقيتات محددة".

وفي وقت سابق، اعلن الاطار التنسيقي، عزمه المضي بعملية تشكيل الحكومة ، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوى الاطار التنسيقي عازمة ومصرة على المضي بعملية تشكيل الحكومة العراقية ، ولا تراجع عن هذا الخيار اطلاقاً".

واضاف ان "امر تشكل الحكومة مدعوم من غالبية القوى السياسية العراقية"، مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي يريد تشكيل حكومة تجمع كل الأطراف السياسية دون تهميش أي طرف بما في ذلك التيار الصدري، من أجل ضمان نجاح الحكومة المقبلة في عملها دون أي معرقلات قد تواجهها".

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