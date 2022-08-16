2022/08/16 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتقد الشرطة الأمريكية أن نجل المشتبه به الرئيسي في مقتل أربعة رجال مسلمين ربما يكون قد لعب دوراً في جرائم القتل التي هزت الجالية الإسلامية في أكبر مدينة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

إذ تُظهر بيانات الهاتف المحمول أن شاهين سيد (21 عاماً) كان في نفس “المنطقة العامة” في ألباكيركي؛ حيث كان والده في أثناء قتل نعيم حسين البالغ من العمر 25 عاماً في الخامس من أغسطس/آب، وفقاً لتقرير قدمه مدعون اتحاديون خلال جلسة الإثنين، تم خلالها رفض الإفراج عن سيد بكفالة، وقال جون أندرسون محامي سيد إن المزاعم “هزيلة للغاية ونظرية”.

واتهمت الشرطة الأسبوع الماضي محمد سيد (51 عاماً) والد شاهين بارتكاب جريمتي قتل وربطت جرائم القتل الأربع بضغائن شخصية، ربما تغذيها كراهية طائفية بين المسلمين.



وألقي القبض على شاهين سيد الأسبوع الماضي لتقديمه عنواناً مزيفاً، وجاء في الدعوى أن “ضباط إنفاذ القانون اكتشفوا في الآونة الأخيرة أدلة يبدو أنها تربط المتهم شاهين سيد بجرائم القتل”.

فيما يعتقد الضباط أن شاهين سيد راقب نعيم حسين، بينما كان يغادر جنازة اثنين من الرجال المسلمين المقتولين في الخامس من أغسطس/آب، بناء على تحليل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لبيانات الهاتف المحمول، وبعد ذلك لاحق حسين إلى ساحة انتظار السيارات حيث قُتل بالرصاص.

ولم يقدم ممثلو الادعاء أدلة على حوادث إطلاق النار الأخرى.

وقال امتياز حسين إنه يعتقد أن شخصين على الأقل متورطان في مقتل شقيقه محمد أفضل حسين في أول أغسطس/آب.

وتم استخدام مسدس وبندقية في إطلاق النار على أفضل حسين، وهو مدير تخطيط في المدينة، 15 مرة في حوالي 15-20 ثانية، وفقاً لامتياز وسجلات الشرطة، ولا توجد صلة قرابة بين الضحيتين نعيم حسين وأفضل حسين.

واتهم اللاجئ الأفغاني محمد سيد بقتل أفضل حسين، وهو من باكستان، وأفتاب حسين (41 عاماً) الذي كان يعمل مديراً لمقهى وله صلة بأفغانستان وباكستان، وقُتل رجل رابع يدعى محمد أحمدي (62 عاماً) بالرصاص في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وقالت الشرطة إنها تتعاون مع ممثلي الادعاء فيما يتعلق بتوجيه اتهامات محتملة بقتل نعيم حسين وأحمدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدلة تكشف “تورط” نجل منفذ هجوم نيو مكسيكو بالجريمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدلة تكشف “تورط” نجل منفذ هجوم نيو مكسيكو بالجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).