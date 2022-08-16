2022/08/16 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قرض 150 مليون لشراء دار سكن للموظفين والمتقاعدين والمواطنين .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات وبفائدة تبلغ 4 بالمئة .

ودعا زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات لغرض الاطلاع على الضوابط والتعليمات وآلية التقديم والحصول على القرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد مدة تسديد قرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن للمواطنين ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد مدة تسديد قرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن للمواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).