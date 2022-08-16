المرور تكشف تفاصيل منح إجازة السوق الدولية

2022/08/16 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية المرور العامة عن تفاصيل

منح الإجازة الدولية، مؤكدة أن الحصول

عليها يكون من مقرها الرئيس في بغداد

بمبلغ 64 ألف دينار.

وقال مدير الاعلام زياد القيسي في تصريح

إلى (المدى)، إن “المديرية لاحظت

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