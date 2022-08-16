سرايا السلام تلاحق باسم خشان قضائياً بسبب رواية محاولة الاغتيال

2022/08/16 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سرايا السلام عن إقامة دعوى قضائية

بحق النائب باسم خشان على خلفية اتهامه

للتيار الصدري بمحاولة اغتياله أمس

الأول في محافظة المثنى.

وبحسب وثيقة تلقتها (المدى)، فأن حسين

جابر عبد الحسين، وهو محامي

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