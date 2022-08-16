البورصة المصرية تحمي حقوق المتعاملين بالتوسع في آلية التنفيذ العكسي.. وخبراء يعلقون

2022/08/16 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد خبراء سوق المال بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بالبورصة المصرية عبر تصويب مخالفات التداول بهدف حماية حقوق المتعاملين وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار للسوق

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