الملا لـ”ايرث نيوز”: لا يمكن القفز على التوافق السياسي بشأن حل البرلمان والانتخابات المبكرة

2022/08/16 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد السياسي والنائب السابق حيدر الملا، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن القفز على التوافق السياسي بخصوص حل البرلمان والانتخابات المبكرة.وقال الملا لوكالة ايرث نيوز، “وجهت دعوة لعقد اجتماع وطني يجمع كافة القوى السياسية للتعبير عن مواقفها ومطالبها بشان تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي واجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان” مبينا ان “مثل هذه […]

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