تحطم طائرة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار سعودي

2022/08/16 | 11:23 - المصدر: وكالة خبر

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تحطمت طائرة خفيفة ولقي قائدها مصرعه فور اقلاعها من مطار / الثمامة/ في العاصمة السعودية الرياض.

وقال مكتب تحقيقات الطيران في السعودية، إن طائرة خفيفة تعرضت صباح اليوم، لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط.

وأكد المكتب عبر حسابه في /تويتر/، أن قائد الطائرة توفي من جراء الحادث، وتم إرسال فريق لإجراء التحقيق لكشف ملابسات ومسببات الحادث.

ولم يذكر المكتب مزيدا من التفاصيل، حول هوية قائد الطائرة، أو حول سبب الحادث وطبيعته، لكن وسائل إعلام سعودية، أكدت أن الطائرة تحطمت.

ويقع مطار الثمامة (OETH) في منتزة الملك خالد شمال مدينة الرياض، ويبعد حوالي 28 كيلومترا عن مطار الملك خالد الدولي.

ويملك مطار الثمامة أحد أطول مدارج الطيران في السعودية على طول 4 آلاف متر، ويمارس فيه أعضاء نادي الطيران السعودي كافة الأنشطة مثل الطيران العام، والطيران الرياضي، والطيران الشراعي، والريموت كونترول.

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