حملة جديدة ضد مهربي النفط في بغداد والبصرة

2022/08/16 | 11:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، نتائج حملة ضد مهربي النفط في بغداد والبصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ “قطعات أمنية نفذت عمليات عدة في بغداد والبصرة أسفرت تلك العمليات عن ضبط وكر يستخدم للمتاجرة في المشتقات النفطية الغير مشروعة في البصرة، من قبل مركز شرطة نفط البصرة وقسم السيطرات، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط عدة خزانات تحمل منتوج نفطي”.

وأضاف البيان، أنّ قوة أمنية “ضبطت وكراً في شمال بغداد يستخدم في تدوير المشتقات النفطية بطريقة غير رسمية، وإلقاء القبض على اثنين من المتورطين وضبط عجلتين صهريج (كيا حمل)، فضلاً عن ️ضبط عجلتين في بغداد من قبل سيطرة شرطة النفط الشعب وإلقاء القبض على سائقيها، لوجود تزوير في مستندات التحميل”.

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