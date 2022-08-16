توضيح من مصرف الرافدين حول قرض الـ 150 مليون دينار

2022/08/16 | 11:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مصرف الرافدين، الثلاثاء، مدة تسديد قرض 150 مليون لشراء دار سكن للموظفين والمتقاعدين والمواطنين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنّ “مدة تسديد القرض تصل إلى 10 سنوات، وبفائدة تبلغ 4 بالمئة”.

ودعا المصرف، الزبائن إلى “مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات، لغرض الاطلاع على الضوابط والتعليمات وآلية التقديم والحصول على القرض”.

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