2022/08/16 | 11:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نظم منتدى الاعلاميات العراقيات وبالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات وبدعم من الصندوق الوطني لدعم...

ظهرت المقالة منتدى الاعلاميات وهيئة الاعلام يبحثان تعديل لائحة البث الاعلامي أولاً على المسلة.

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