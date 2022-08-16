2022/08/16 | 11:24 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة صالح العراقي: الاطار يلعب بالنار ويريد اشعال حرب أهلية أولاً على المسلة.

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