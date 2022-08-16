الزوراء يُشرع بتحضيراته استعداداً للموسم المقبل

2022/08/16 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أجرى فريق نادي الزوراء يوم أمس أولى وحداته التدريبية تحت قيادة المدرب أيوب أوديشو وجهازه المساعد المؤلف من باسم لعيبي ومدرب حراس المرمى عماد هاشم ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد أيمن.وقال عضو الهيئة الإدارية والناطق الإعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد لـ(صحيفة الصباح)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الثلاثاء: إن "جميع اللاعبين اشتركوا في تدريبات الأمس ، بما فيهم الذين تم التعاقد معهم مؤخراً باستثناء المحترف البرازيلي برونو الذي سيصل إلى بغداد مساء اليوم".وأضاف أن "إدارة النادي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تنفيذ جميع متطلبات الجهاز الفني من خلال إبرام الصفقات مع اللاعبين ونجحت في ذلك إلى حد بعيد من خلال تجديد التعاقد مع المحترف الموريتاني الحسن حويبيب واستقطاب البرازيلي برونو والمغربي سفيان طلال والسوري محمد سليمان العنز، إضافة إلى ضم أكثر من موهبة محلية أبرزها حسن عبد الكريم قوقية، ولم يتبق سوى التعاقد مــع محترف خامس يلعب في خط الهجوم ولاعب محلي يقود الجهة اليسرى لهجوم الزوراء".ولفت إلى أن "إدارة النوارس منفتحة على الاستماع للعروض التي ستقدم لنجمها الشاب أحمد سرتيب، وفي حال عدم وصول أي عرض مناسب فإن اللاعب سيستمر مع الفريق كونه مرتبطاً بعقد رسمي يمتد لمدة موسمين".وأوضح رشيد أن "إدارة الزوراء ستشرع بعد رفع الجوانب البدنية للاعبين بالعمل على تهيئة معسكر تدريبي خارجي تحتضنه إحدى دول الجوار ويتخلله عدد من المباريات التجريبية من أجل زيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين".

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