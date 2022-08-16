2022/08/16 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه يدرس رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق 2015، المصمم لفرض قيود على برنامج طهران النووي.وأفاد ناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتفاق النووي ..



الإتحاد الأوروبي يدرس رد ايران على مقترحه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق النووي .. الإتحاد الأوروبي يدرس رد ايران على مقترحه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق النووي .. الإتحاد الأوروبي يدرس رد ايران على مقترحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).