2022/08/16 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق ..



تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

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