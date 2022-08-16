زيلينسكي يحذر: اذا وقعت كارثة زابوروجيا النووية فكل دول اوروبا مهددة

2022/08/16 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّه إذا وقعت “كارثة” في زابوروجيا، المحطة النووية الواقعة في جنوب بلاده والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، فإنّ أوروبا بأسرها ستكون مهدّدة.وفي خطابه المسائي اليومي قال زيلينسكي إنّ “روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة … Readmore

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