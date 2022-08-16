بوتين ينتقد مواقف واشنطن حيال أوكرانيا وتايوان

2022/08/16 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن الثلاثاء بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتأجيج نزاعات في مناطق أخرى حول العالم، بما في ذلك عبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.وقال بوتين في تصريحات متلفزة “يظهر الوضع … Readmore

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