2022/08/16 | 12:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: noNdrXLlVs0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. بحضور مسرور بارزاني بدء فعاليات معرض أربيل الدولي الثالث للعقارات والاستثمار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. بحضور مسرور بارزاني بدء فعاليات معرض أربيل الدولي الثالث للعقارات والاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).