2022/08/16 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني بذكرى تأسيس حزب بارزاني: يجب أن يصبح الحوار أساساً للعمل مع الديمقراطي

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