اتفاق مبدئي حول مكان أولى جلسات البرلمان عقب التطورات الاخيرة

2022/08/16 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مبدئي حول مكان اول جلسات مجلس النواب.وقال المعموري لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي وقوى سياسية اخرى تتفق على ان اولى خطوات حل الازمة في البلاد اعادت جلسات مجلس النواب باعتباره ممثل لكل المكونات العراقية ويمثل اعلى سلطة تشريعية في البلاد وشل نشاطه لايخدم العملية السياسية ويدفع حكومة تصريف الاعمال للمزيد من الاخطاء".واضاف، ان "هناك اتفاق مبدئي على عدم نقل جلسات مجلس النواب الى اي مكان اخر وان اي جلسة قادمة ستكون في مبناه الحالي"، مؤكداً ان "التظاهرات لن تستمر الى ما لانهاية ولابد ان تكون هناك حلول للازمة من خلال الحوار بين كل الاطراف السياسية".واشار الى ان "دعم عودة جلسات مجلس النواب تزداد في اروقة القوى السياسية لانها ترى خطورة تجميد المجلس في ظل ازمات متفاقمة في العراق"، مشيراً الى ان "اولى جلسات مجلس النواب ربما ستعقد بعد اسابيع محدودة في ظل التطورات الجارية الان في المشهد السياسي".

الجدير بالذكر ان مقرر مجلس النواب و النائب عن تحالف الفتح غريب عسكر التركماني، دعا هذا الأسبوع، إلى عقد جلسة مجلس النواب بحماية الحكومة في جامعة بغداد والاسراع باختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.وقال عسكر في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أنني ادعو وبشكل شخصي مجلس النواب الى الانعقاد في جامعة بغداد بصفتها رمز العلم ووحدة البلد وتكون تحت حماية الحكومة من أجل اختيار رئيس الجمهورية وايضا الإسراع في تشكيل الحكومة".وشدد، على"أهمية إنهاء هذا التأخير والتعطيل لمصالح الشعب وتأخير إقرار الموازنة العامة، التي فيها مشاريع وخدمات وماينفع المواطن كافة".ونبه، إلى"اهمية استئناف عمل البرلمان، وعقد جلساته في أي محافظة يتم الإتفاق عليها".

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