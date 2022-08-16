2022/08/16 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، أن البصرة مؤهلة تماما لاستضافة خليجي 25، فيما دعا وسائل الاعلام"الى "ان تكون سندا حقيقي لهذه البطولة".

واكد درجال خلال المؤتمر الذي تابعته (بغداد اليوم)، ان "على الإعلام أن يكون سنداً حقيقياً ويتحدث من موقع المسؤولية الوطنية تجاه البلد، كوّن ما يحدث الان، يعد طبيعيا وضمن التجربة الديمقراطية التي أتاحت للمواطن حق التظاهر السلمي، وما يحدث في العراق، يشابه الاحداث التي نشاهدها في بلدان أخرى، ولن يؤثر على خططنا لإستضافة خليجي 25، والعالم أجمع على إطلاع ودراية بما يحدث في بلدنا،، عبر الاعلام والقنصليات او السفارات الموجودة في الداخل، وما يثار هنا وهناك يجب ان يكون للإعلام دور كبير في الرد عليه من خلال عرض الحقائق دون زيف وتهويل".

وأضاف: "بالنسبة لملعب الميناء فإنه سيحتضن مباراة كأس السوبر مطلع تشرين اول المقبل، والعمل في الملعب جارٍ بوتيرة جيدة لإكماله على أتم وجه وهناك مشكلة بسيطة تتعلق بتركيب الخيمة والشركة المنفذة وعدتنا بتجاوزها".

وحول التعاقد مع مدرب اجنبي للمنتخب الوطني أشار الى "أن هذه الخطوة تحتاج التأني قليلاً في الوقت الحاضر نتيجة الإنسداد السياسي كوننا نسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي يتواجد في بغداد ويقود المنتخب في السنوات الثلاث المقبلة، معبراً في الوقت نفسه عن امله في انتهاء هذه الازمة قريباً".

وأوضح درجال "أن هناك خطة بديلة تتمثل بإناطة مهمة التدريب لمدرب محلي يقود المنتخب في المنافسات القريبة وبشكل مؤقت كالبطولة الرباعية التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان في ايلول المقبل".

وبشأن الدوري وحقوق النقل التلفزيوني قال: "لم نستلم حقوق الدوري حتى الان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: البصرة مؤهلة تماما لاستضافة خليجي 25 وعلى الإعلام أن يكون سنداً حقيقياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال: البصرة مؤهلة تماما لاستضافة خليجي 25 وعلى الإعلام أن يكون سنداً حقيقياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).