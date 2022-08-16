صناعة الدفوف التقليدية في العراق

2022/08/16 | 12:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صناعة الدفوف مهنة تراثية تتحدى الزمن في أرض الرافدين، الحرفي عبد الرحمن من محافظة كركوك يسعى للحفاظ على هذه المهنة التراثية، نتعرف على تفاصيل المهنة في هذا التقرير.

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