تركيا توقف 7 دواعش

2022/08/16 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت السلطات التركية 7 أجانب في ولاية أضنة جنوب البلاد، في إطار مكافحة تنظيم “داعش”.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن داهمت منازل الأشخاص بعد تلقي معلومات حول وجود عشرة أشخاص في الولاية، شاركوا سابقا في أنشطة للتنظيم.

وأضافت أن الأشخاص العشرة الواردة معلومات بشأنهم يحملون جنسيات دول أجنبية.

وتم اقتياد الموقوفين السبعة إلى مديرية أمن الولاية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتواصل قوات الأمن التركية في الولاية عمليات التفتيش بحثاً عن الأشخاص الثلاثة المتبقين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين.

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