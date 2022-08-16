مصدر مطلع: الاطار التنسيقي سيرسل وفداً الى السعودية برئاسة عمار الحكيم

2022/08/16 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت من مصادر مطلعة في الإطار التنسيقي الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري يوم الثلاثاء، ان الاطار سيرسل وفدا لزيارة المملكة العربية السعودية خلال اليومين القادمين.وأبلغت المصادر: ان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم سيترأس وفد الإطار التنسيقي … Readmore

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