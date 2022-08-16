استئناف نينوى تنجز تصديق 47975 الف معاملة تعويض للمتضررين

2022/08/16 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

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اكدت محكمة استئناف نينوى الاتحادية، الثلاثاء، انها انجزت تصديق 47975 الف معاملة تعويض لمتضررين من نينوى

وذكر بيان للمحكمة، ان “محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها التمييزية صدقت 47975 الف اضبارة تعويض عن الاضرار بالممتلكات والعجلات في محافظة نينوى”.

وأضاف البيان، أن “المنجز من الاضابير توزع على النحو التالي من 2020/6/14 لغاية 2020/12/31 (5508)اضبارة و من 2021/1/2 لغاية 2021/12/31 انجز (29017) الف اضبارة ومن 2022/1/2 لغاية 2022/8/15 انجز (13450)الف اضبارة”.

وتابعت المحكمة، أنها “مستمرة بالعمل الدؤوب حتى تنهي ملف التعويضات الذي اقتصرت فيه مهام المحكمة على هذا النحو في حين ان امور الصرف تتعلق مابين محافظة نينوى ووزارة المالية”.

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