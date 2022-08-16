النجف.. مقتل واصابة شخصين بنزاع مسلح

2022/08/16 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف اليوم الثلاثاء، بمقتل واصابة شخصين بنزاع مسلح في المحافظة.

وذكر المصدر ، ان “شجاراً بين أطفال في منطقة الحي العسكري وسط مدينة النجف مركز المحافظة تحول لنزاع مسلح عنيف أدى لمقتل شخص على الفور وإصابة آخر بجروح خطيرة”.

وبين المصدر، ان “قوة امنية فرضت سيطرتها على منطقة الحادث وباشرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته”.

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