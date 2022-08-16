طالباني يكلف “قوات الكوماندوز” بتطهير مؤسسة حكومية من “المسؤولين الفاسدين”

2022/08/16 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت قيادة قوات الكوماندوز التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء تلقيها الأوامر من قبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بتطهير رئاسة بلدية السليمانية من الفاسدين.

وقالت القوات في بيان؛ ان في الاونة الاخيرة قامت عدة جهات غير مسؤولة ومسؤولين حكوميين تحت ضغوط بتخصيص عدة قطع من الأراضي واحتلالها لأغراضهم الخاصة ومنع تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية التي تم تنفيذها لخدمة المدينة.

واضاف البيان؛ ان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافيل طالباني أمر قوات كوماندوز كوردستان بالتحرك باتجاه بلدية السليمانية لتطهير المسؤولين الفاسدين واعتقال من عرقل تنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة.

و”قوات الكوماندوز” هي قوة عسكرية تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني يشرف عليها نائب رئيس اقليم كوردستان وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني جعفر شيخ مصطفى وتأتمر بإمرة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

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