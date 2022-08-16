بيروت.. لقاء عراقي- لبناني لبحث هذه الملفات (تفاصيل)

2022/08/16 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةالتقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، وفداً عراقياً رفيعاً لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمتعلقة بالاستفادة من المبالغ المودعة للعراف في المصارف اللبنانية.واشارت وسائل اعلام لبنانية، الى ان "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التقى وفداً عراقياً ضم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي علاء عبد الحسين الساعدي وكلا من : خالد منصور رسن وحسن هادي حسن من مكتب رئيس الوزراء العراقي، ومازن صباح الأحمد من البنك المركزي العراقي، والمدير العام لمركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية احمد جواد الدهلكي وعبد الكاظم عبد علي الدراجي من وزارة التربية والسفير العراقي حيدر شياع البراك".وبينت ان "اللقاء يتضمن مباحثات بين المسؤولين اللبنانيين والعراقيين عن الاستفادة من المبالغ المودعة للعراق في المصارف اللبنانية".واوضحت ان "زيارة الوفد العراقي ستستمر يومين يلتقي خلالها ايضا وزير الطاقة وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

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