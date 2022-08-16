إعادة فتح طريق استراتيجي بديالى بعد قطعه لأكثر من 30 ساعة

2022/08/16 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن مقاتلو حشد الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن اعادة فتح طريق ستراتيجي في ديالى بعد قطعه لاكثر من 30 ساعة.

وقال عضو تنسيقية اعتصام مقاتلي حشد الدفاع احمد التميمي لـ ( بغداد اليوم)، إن "طريق بعقوبة- خانقين والذي اغلق لاكثر من 30 ساعة بعد اعتصام مقاتلي حشد الدفاع قرب جسر الهارونية في اطراف قضاء المقدادية تم اعادة فتحه من جديد".

وأضاف التميمي، أن "قرار اعادة فتح الطريق جاء بعد تعهد وفود امنية وحكومية بنقل مطاليبنا الى بغداد والسعي لاستحصال حقوق الالاف من مقاتلي حشد الدفاع ليس في ديالى فحسب بل بقية المحافظات".

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