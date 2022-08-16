مقتل واصابة اثنين بنزاع عشائري ’طاحن’ وسط النجف

2022/08/16 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بحدوث نزاع عشائري مسلح في منطقة الحي العسكري وسط محافظة النجف.

واكد المصدر لـ(بغداد اليوم) "ان شجارا بين أطفال تطور الى انزاع عشائري اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر كحصيلة أولية".

يذكر ان النزاعات العشائرية تحدث بين الحين والآخر في عدة محافظات داخل العراق، بسبب نزاعت مختلفة.

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