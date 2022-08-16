أرمينيا.. ارتفاع عدد قتلى انفجار سوق سورمالو في العاصمة

2022/08/16 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع، الأحد، بمنطقة تجارية في العاصمة الأرمينية يريفان ولم تحدد أسبابه بعد إلى 16 قتيلا، وفق ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة، الثلاثاء.

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