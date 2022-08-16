ضبط وكرين للمتاجرة بالمشتقات النفطية في محافظتين

2022/08/16 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مفارز شرطة الطاقة أيضا وكرا يعمل بتدوير المشتقات النفطية.

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