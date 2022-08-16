نصيف تطالب القضاء بوضع يده على المال العراقي في ظل الاضطراب السياسي الحالي

2022/08/16 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت عضو مجلس النواب عالية نصيف اليوم الثلاثاء، القضاء العراقي بوضع يده على المال العراقي في ظل الاضطراب السياسي الحالي.

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