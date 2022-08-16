ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/08/16 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".وأضاف البيان، أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود ( مواد كيمياوية خطرة، وحدات تبريد مركزي)"، مؤكداً أن "جميع الحاويات متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".وأشار إلى، أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الجمرك".

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