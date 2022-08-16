2022/08/16 | 13:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uxa0uISvRlY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تواكب الاعتصامات الشعبية قرب مبنى البرلمان جابر جمال - مراسل الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تواكب الاعتصامات الشعبية قرب مبنى البرلمان جابر جمال - مراسل الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).