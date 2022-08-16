الذهب يواصل السقوط مع قوة الدولار

2022/08/16 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

يبدو أن مؤشر الدولار قد استعاد عافيته بعدما نجح في تجاوز مستويات الـ 106 نقطة وبات على مشارف إعادة اختبار مستويات الـ 107 نقطة في طريقه لذروة 20 عام.

وخلال تلك الأثناء فقد الملاذ الآمن بريقه، حيث سقط الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين متجهًا إلى مستويات دون الـ 1790 بعدما تخلى عن مستويات الدعم الرئيسية عند 1800 نقطة.

جاء ذلك تزامنا مع تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بينما تترقب الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو وسيصدر غدًا الأربعاء.

ويترقب المتداولين ما سيكشف عنه محضر الفيدرالي حيث يقدم دلائل على الظروف التي قد تدفع البنك نحو زيادة التشديد مرة أخرى في سبتمبر.

الذهب الآن

ونزل سعر الذهب في الساعات المبكرة من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب مستويات الـ 1791.8 دولار للأوقية خاسرا ما يقرب من 6 دولارات بتراجع بلغت نسبته حوالي 0.35%.

وبنهاية تعاملات أمس الإثنين وعند التسوية، تراجعت عقود الذهب بنسبة 1% أو ما يعادل 17.40 دولار لتصل إلى 1798.10 دولار للأوقية، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وتعرض الذهب لضغوط سلبية بعد بيانات اقتصادية في الصين أظهرت تراجع وتيرة التعافي من تداعيات وباء كوفيد-19، مما قد يؤدي إلى هبوط الطلب على الذهب في أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

جنبًا إلى جنب أظهرت بيانات المركزي الفنزويلي انخفاض احتياطي البنك من الذهب بحوالي ستة أطنان في نهاية النصف الأول من العام إلى 73 طنًا، وهو أدنى مستوياته منذ 50 عامًا.

وفي المقابل قال توماس باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أن الفيدرالي الأمريكي بحاجة لمواصلة رفع الفائدة حتى يصبح واضحًا أن التضخم يعود إلى مستهدفه البالغ 2%.

الدولار الآن

وفي المقابل استمر تعافي مؤشر الدولار الذي اقترب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء من مستويات 106.8 نقطة، والتي تعد الأعلى منذ جلسة 26 يوليو الماضي أي أعلى مستوياته في 3 أسابيع تقريبا.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من 6 عملات كبرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.2% إلى مستويات 106.7 نقطة، مقابل تراجع اليورو والاسترليني والدولار الاسترالي.

وفي المقابل ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستويات الـ 2.8% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء بزيادة 0.0109 نقطة.

الخطر الرئيسي

الخطر الرئيسي لهذا الأسبوع هو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي سيحدد اتجاهًا جديدًا للسبائك إذا كان يلمح إلى مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

يعد الإغلاق اليومي دون مستوى المقاومة المتوسط ​​المتحرك 50-اليومي (DMA) - الذي تحول إلى دعم عند 1،782 دولارًا أمرًا بالغ الأهمية لتعويض زخم الانتعاش الأخير.

سيترقب الدببة بعد ذلك الرقم الدائري 1770 دولارًا أمريكيًا، والذي سيتم اختبار 21 DMA تحته عند 1،756 دولارًا أمريكيًا.

وعلى الجانب العلوي، فإن محاولة قوية أخرى فوق علامة 1800 دولار ستبحث في القمة الشهرية عند 1808 دولارات، والتي ستظهر فوقها فرص شراء جديدة.

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