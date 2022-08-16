سفارة العراق في أبو ظبي تكرم الطلبة العراقيين المتفوقين في الامارات

2022/08/16 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت سفارة العراق في أبو ظبي، تكريم الطلبة العراقيين المتفوقين في الدراسة الاعدادية في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال سفير العراق في أبو ظبي مظفر مصطفى الجبوري، :"احتفلنا هذا اليوم في سفارة جمهورية العراق في أبو ظبي بتكريم كوكبة من الطلبة المتفوقين في الدراسة الاعدادية بدولة الامارات"، مضيفا "أثبتنا مرة أخرى أن العراقي لا يقبل الا أن يكون رقم واحد".

بدوره، قدم الاستاذ وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية "التهاني للطلبة من الجالية العراقية في دولة الامارات على النتائج المبهرة التي حققوها في نتائج التمتحانات الوزارية على مستوى دولة الامارات بتفوق يسرالنفس مقدما "الشكر والعرفان لسعادة السفير على الجهود المثمرة نتيجة الدعم بما حقق الابداع العراقي المشهود".

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم الاماراتية: "نبارك لابناء جمهورية العراق المتواجدين في بلدهم الامارات العربية المتحدة لتميزهم في مرحلة التعليم العام وتخرجهم بتفوق ونبارك لهم ولأهاليهم ولجمهورية"، متمنيا أن "يكون لهم مستقبلا واعدا ومشرفا ومشرقا في مرحلة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والانخراط في سوق عمل تنافسية تحقق الازدهار لهم ولوطنهم ولشعوب المنطقة بشكل عام".

وأضاف، أن "هؤلاء الابناء هم ثروة المستقبل للوطن العربي ككل ووطنهم العراق ووطنهم الامارات".

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