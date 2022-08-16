بين أكثر من 200 ألف اقتراح اختير اسم صغير فرس النهر هذا.. لكن ما علاقته بحبوب منع الحمل؟

2022/08/16 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما علاقة تسمية صغير فرس النهر هذا بحبوب منع الحمل الخاصة بهذا الحيوان؟ فقد اختير اسم هذا الرضيع في حديقة حيوانات سينسيناتي للتو، بين 200 ألف اسم مقترح تلقّتهم الحديقة على حسابها عبر "تويتر".

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