2022/08/16 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CGEKDuRIr_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في منطقة المطيحة بمحافظة البصرة | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في منطقة المطيحة بمحافظة البصرة | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).