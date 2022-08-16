السيد الصدر يؤجل التظاهرة المليونية إلى إشعار آخر

2022/08/16 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تأجيل التظاهرات المليونية إلى إشعار آخر، حباً بالعراق وشعبه.

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