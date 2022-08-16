2022/08/16 | 14:00 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة الصدر يؤجل تظاهرة السبت إلى إشعار آخر أولاً على المسلة.

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